Переговоры России и США возобновились после второго перерыва
Российская и американская делегации вернулись к переговорам после второго перерыва, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники. Переговоры длятся уже около семи часов без учета перерывов.
В предыдущий раз стороны ушли на обед около 13:30 мск, сообщил тогда источник «РИА Новости».
Следующий перерыв участники переговоров взяли около 16:00 мск.
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