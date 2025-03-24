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Переговоры России и США ,  
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Переговоры России и США возобновились после второго перерыва

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Переговоры России и США
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Военная операция на Украине
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где проходят переговоры делегаций России и США
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где проходят переговоры делегаций России и США (Фото: Mohammed Benmansour / Reuters)

Российская и американская делегации вернулись к переговорам после второго перерыва, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники. Переговоры длятся уже около семи часов без учета перерывов.

В предыдущий раз стороны ушли на обед около 13:30 мск, сообщил тогда источник «РИА Новости».

Следующий перерыв участники переговоров взяли около 16:00 мск.

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