Как выглядит элитный ЖК в Москве после масштабного пожара
В Москве потушили пожар в элитном ЖК «Роза Росса».
Пожар произошел на улице Тимура Фрунзе в центре Москвы. В МЧС рассказали, что возгорание возникло на кровле шестиэтажного строящегося здания, сведений о пострадавших не поступало. Перед этим на крыше велись сварочные работы, площадь пожара составляла 100 кв.м.
Из-за пожара было ограничено движение по улицам Тимура Фрунзе и Зубовская, а также по улицам Россолимо и Льва Толстого, предупредили в столичном департаменте транспорта.
Переговоры России и США в Эр-Рияде. Что известно к этому часу
Ефремов пообещал бросить пить и выходит из колонии
Губернатор объяснил указ о 100 тыс. руб. для беременных школьниц
Путин передал Трампу «личный» подарок
Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации
Союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией
Новая атака дронов на КТК в Краснодарском крае. Инфографика
Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов