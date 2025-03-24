Появились кадры с места пожара в элитном ЖК в Москве

Как выглядит элитный ЖК в Москве после масштабного пожара

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В Москве потушили пожар в элитном ЖК «Роза Росса».

Пожар произошел на улице Тимура Фрунзе в центре Москвы. В МЧС рассказали, что возгорание возникло на кровле шестиэтажного строящегося здания, сведений о пострадавших не поступало. Перед этим на крыше велись сварочные работы, площадь пожара составляла 100 кв.м.

Из-за пожара было ограничено движение по улицам Тимура Фрунзе и Зубовская, а также по улицам Россолимо и Льва Толстого, предупредили в столичном департаменте транспорта.