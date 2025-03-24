После обстрела храма XIX века в Судже возбудили уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела Свято-Троицкого храма в городе Судже Курской области, сообщила пресс-служба ведомства.
«Следствием установлено, что не позднее марта 2025 года военнослужащие украинских вооруженных формирований произвели целенаправленный обстрел Свято-Троицкого храма в городе Судже Курской области, который является объектом культурного наследия», — говорится в сообщении.
В результате обстрела здание частично разрушено.
Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», ч. 2 ст. 205 — террористический акт, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет, и ч. 1 ст. 243 УК — уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до трех лет.
Свято-Троицкий храм построен в 1812 году, он является памятником архитектуры регионального значения.
13 марта Министерство обороны официально подтвердило освобождение Суджи от украинских войск. Город находился под контролем ВСУ с августа 2024 года, когда украинские войска прорвали границу в Суджанском районе.
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