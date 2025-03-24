 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

В Москве начали реконструкцию стадиона «Металлург»

Сюжет
Новости Москвы

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

В столице приступили к реконструкции стадиона «Металлург». Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году реализуем масштабный проект — возрождение исторического стадиона «Металлург», который является «домашним» для студентов МГТУ имени Н.Э. Баумана. Наша задача — превратить стадион в многофункциональный спортивный объект, который будет соответствовать всем современным стандартам», — заявил чиновник.

Сейчас на территории стадиона демонтирована часть конструкций, ремонтируются старые инженерные системы и коммуникации, а также устанавливаются новые. На обновленном стадионе появится восемь беговых дорожек и система подогрева поля, там можно будет играть не только в футбол, но и в регби.

Старую трибуну заменят на полноценный административно-бытовой комплекс, поверх которого расположатся 500 мест для зрителей и болельщиков. «В нем будут находиться спортивный зал для борьбы и гимнастики, раздевалки, медпункт и административные помещения, несколько универсальных спортзалов», — рассказал Бирюков.

Также на стадионе появятся площадка для массовых мероприятий, павильон-кафе с летней террасой и различные спортивные площадки, в том числе с уличными тренажерами и воркаут-комплексом в стиле «Русский ниндзя». А заброшенную хоккейную коробку превратят в игровую зону для детей.

Возле входа на стадион с восточной стороны появится рекреационная зона с навесами, парковыми качелями и лавочками для отдыха, рассказал заммэра. Благоустройство территории «Металлурга» будет включать в себя установку энергоэффективного освещения, реорганизацию парковки, замену асфальта и плитки, высадку дополнительных растений.

«Металлург» был построен в 1922 году. Он находится в Басманном районе недалеко от метро «Электрозаводская». На стадионе выступает и тренируется футбольный клуб «Серп и Молот». Также он используется для проведения занятий по физкультуре для студентов МГТУ им. Баумана.

20 марта мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции другой исторический стадион — «Локомотив» в Люблино. Градоначальник рассказал, что за последние годы в городе «привели в порядок многие школьные стадионы», а также «построили больше десятка открытых футбольных полей с подогревом, доступных всем желающим».

Переговоры России и США в Эр-Рияде. Что известно к этому часу

Ефремов пообещал бросить пить и выходит из колонии

Губернатор объяснил указ о 100 тыс. руб. для беременных школьниц

Путин передал Трампу «личный» подарок

Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации

Союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией

Новая атака дронов на КТК в Краснодарском крае. Инфографика

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
стадионы Москва Петр Бирюков МГТУ им. Баумана Электрозаводская
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
Задержан замгендиректора Кубанского казачьего хораОбщество, 17:33
Крупнейший институт развития раскрыл прибыль впервые за три годаФинансы, 17:32
Переговоры России и США возобновились после второго перерываПолитика, 17:24
Зеленский оценил последствия заморозки помощи США для ВСУПолитика, 17:22
В Госдепе назвали отсутствие диалога между Россией и США бессмысленнымПолитика, 17:19
Рынок США подскочил на планах Трампа пока не вводить некоторые пошлиныИнвестиции, 17:11
Трамп заявил, что убийце Джона Кеннеди «помогли»Политика, 17:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Головин впервые с 2022 года потерял в трансферной стоимостиСпорт, 17:08
Минобороны сообщило об ударах ВСУ по энергообъектам вопреки соглашениямПолитика, 17:05
Минобороны сообщило об атаках ВСУ на газовую инфраструктуру в РоссииПолитика, 17:04
Сколько заплатят водители за единый полис ОСАГО России и БелоруссииАвто, 17:01
За год Москва одобрила строительство 3,5 млн кв. м жилья в промзонахНедвижимость, 16:59
Протекционизм в Индии: новые возможности для российского бизнесаОтрасли, 16:55
В США рассказали о популярности безалкогольного вина у женщин 35–55 летВино, 16:55