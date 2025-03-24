В Москве начали реконструкцию стадиона «Металлург»

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

В столице приступили к реконструкции стадиона «Металлург». Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году реализуем масштабный проект — возрождение исторического стадиона «Металлург», который является «домашним» для студентов МГТУ имени Н.Э. Баумана. Наша задача — превратить стадион в многофункциональный спортивный объект, который будет соответствовать всем современным стандартам», — заявил чиновник.

Сейчас на территории стадиона демонтирована часть конструкций, ремонтируются старые инженерные системы и коммуникации, а также устанавливаются новые. На обновленном стадионе появится восемь беговых дорожек и система подогрева поля, там можно будет играть не только в футбол, но и в регби.

Старую трибуну заменят на полноценный административно-бытовой комплекс, поверх которого расположатся 500 мест для зрителей и болельщиков. «В нем будут находиться спортивный зал для борьбы и гимнастики, раздевалки, медпункт и административные помещения, несколько универсальных спортзалов», — рассказал Бирюков.

Также на стадионе появятся площадка для массовых мероприятий, павильон-кафе с летней террасой и различные спортивные площадки, в том числе с уличными тренажерами и воркаут-комплексом в стиле «Русский ниндзя». А заброшенную хоккейную коробку превратят в игровую зону для детей.

Возле входа на стадион с восточной стороны появится рекреационная зона с навесами, парковыми качелями и лавочками для отдыха, рассказал заммэра. Благоустройство территории «Металлурга» будет включать в себя установку энергоэффективного освещения, реорганизацию парковки, замену асфальта и плитки, высадку дополнительных растений.

«Металлург» был построен в 1922 году. Он находится в Басманном районе недалеко от метро «Электрозаводская». На стадионе выступает и тренируется футбольный клуб «Серп и Молот». Также он используется для проведения занятий по физкультуре для студентов МГТУ им. Баумана.

20 марта мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции другой исторический стадион — «Локомотив» в Люблино. Градоначальник рассказал, что за последние годы в городе «привели в порядок многие школьные стадионы», а также «построили больше десятка открытых футбольных полей с подогревом, доступных всем желающим».