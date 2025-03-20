В Люблино после реконструкции открылся исторический стадион «Локомотив»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции исторический стадион «Локомотив» в Люблино, сообщается на сайте столичной мэрии.
«За несколько лет сделали прекрасный стадион с подогревом, с трибунами, с раздевалками. Так что, я надеюсь, здесь можно будет круглый год заниматься», — заявил Собянин на церемонии открытия объекта.
«Мы все исторические стадионы восстанавливаем, новые строим, помимо больших дворцов спорта и таких гигантов, как «Лужники», «Спартак», «Динамо» и так далее», — добавил мэр, общаясь со спортсменами из футбольной секции и их родителями (цитата по агентству городских новостей «Москва»).
Градоначальник напомнил, что ранее стадион находился в ведении ОАО «РЖД» и там базировался футбольный клуб железнодорожников. В 2022 году председатель правления РЖД Олег Белозеров по просьбе столичных властей передал объект в распоряжение города, так как он не использовался — базой ФК «Локомотив» является «РЖД-Арена» в Черкизово.
Стадион в Люблино появился около ста лет назад; в конце 1930-х его превратили в полноценный спортивный комплекс, где можно было заниматься футболом, волейболом, баскетболом, теннисом, бегом, сдавать нормы ГТО и даже играть в городки. С тех пор полноценной модернизации стадиона не проводилось, подчеркнули в столичной мэрии.
«К сожалению, с годами объект начал ветшать, и его законсервировали», — пояснил Собянин в своем телеграм-канале.
После реконструкции «Локомотив» превратился в «современный спортивно-досуговый комплекс общей площадью свыше 3 га с полноценным полем для большого футбола, тренировочными полями, хорошим освещением, цифровым табло и трибунами почти на 1,2 тыс. зрителей», подчеркнул мэр.
Теперь на стадионе есть три поля с искусственным газоном: одно основное и два тренировочных. Все поля оборудованы системой подогрева, так что их можно использовать круглый год. Трибуны украсили художественной подсветкой и оснастили местами для маломобильных зрителей. Также на стадионе есть беговые дорожки и воркаут-комплекс.
Кроме того, власти города сделали капремонт трех сохранившихся зданий с администрацией, раздевалками и душевыми. «Была также благоустроена территория стадиона: Здесь проложили удобные пешеходные дорожки, разбили около 6,3 тыс. кв. м газона, установили 26 опор наружного освещения и более 130 малых архитектурных форм, организовали парковку на 33 машино-места, высадили 29 деревьев. В этом году дополнительно высадят еще 18 деревьев и более 360 кустарников», — сообщили в мэрии.
Собянин добавил, что за последние годы в городе «привели в порядок многие школьные стадионы», а также «построили больше десятка открытых футбольных полей с подогревом, доступных всем желающим».
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