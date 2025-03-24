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Общество ,  
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Минтранс не поддержал «период охлаждения» для невозвратных билетов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Введение «периода охлаждения» при покупке невозвратных билетов на самолеты и поезда позволит недобросовестным покупателям приобретать билеты и перепродавать их по завышенной цене, сообщили РБК в пресс-службе Минтранса.

«Недобросовестные пассажиры смогут оформлять несколько авиабилетов, удерживая при этом места в своих личных интересах, тем самым создавая искусственный дефицит и снижая доступность билетов», — говорится в сообщении.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

С инициативой ввести «период охлаждения» выступил Союз пассажиров. По его задумке, мера позволит пассажирам бесплатно отменять и исправлять ошибки в билетах в течение определенного времени.

Как уточнили в Минтрансе, в настоящее время пассажир может быть допущен к проезду в поезде при наличии не более одной ошибки в паспортных данных, также он может скорректировать данные на любом этапе до момента оплаты.

Кроме этого, авиапассажир может вернуть билеты бесплатно в случае документального подтверждения болезни его или близких родственников. В остальных случаях перевозчики могут взимать доплату за обмен или возврат билетов.

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Минтранс новости невозвратные билеты самолет поезд
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