«Ъ» узнал об идее ввести «период охлаждения» для ошибочных билетов

«Ъ»: при покупке билетов на самолеты и поезда могут ввести «период охлаждения»

Перевозчикам предложили ввести «период охлаждения» при покупке билетов на поезда и самолеты, узнал «Ъ». Мера позволит пассажирам бесплатно исправить ошибки, например в выборе даты или направления, в течение определенного времени

Фото: Андрей Любимов / РБК

Союз пассажиров России обратился в Минтранс с инициативой ввести «период охлаждения» при покупке невозвратных билетов. В письме, с которым ознакомился «Коммерсантъ» указано, что такая мера позволит пассажирам бесплатно отменять или переоформлять билеты на поезда и самолеты, оформленные с ошибкой.

Инициативу, предложенную Союзом пассажиров, Минтранс направил на оценку ОАО «РЖД» и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

Поправки предлагается внести в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. Продолжительность «периода охлаждения» может различаться в зависимости от глубины продажи. Для билета, купленного за месяц до поездки, такой период мог бы составлять несколько суток, а для купленного в день отправления — 30 минут после покупки, при условии, что до вылета или отправления поезда осталось более двух часов, считают в союзе.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков рассказал, что инициатива была разработана по аналогии с практикой «периода охлаждения», которые применяется в кредитовании и страховании. Сейчас все больше пассажиров самостоятельно покупают билеты без посредников, что только увеличивает целесообразность и актуальность данного предложения, отметил он.

«Пассажир — не кассир-профессионал, пассажир при покупке через приложение или на сайте часто допускает ошибки. И если некоторые ошибки, например в номере паспорта, не помешают поездке, то ошибка в дате вылета или пункте назначения ведет к тому, что невозвратный билет просто пропал», — сказал Янков в разговоре с РБК.

Собеседник «Ъ» в Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) считает, что в случае внедрения «периода охлаждения» могут резко возрасти случаи возвратов билетов за день-два до вылета. В таком случае перевозчики будут вынуждены закладывать недополученную прибыль в стоимость общих тарифов. «Всем пассажирам придется доплачивать за невнимательность других», — полагает он.

По оценкам союза, доля совершающих ошибки пассажиров не превышает 2–3%, а значит, возможность возврата билетов не окажет влияния на экономику перевозчиков. Глава организации отмечает, что сейчас авиакомпании получают «некоторую прибыль» от ошибок пассажиров, «но это неправильная практика».

Согласно Воздушному кодексу, авиапассажир может вернуть билеты бесплатно в случае документального подтверждения болезни его или близких родственников. В остальных случаях перевозчики могут взимать доплату за обмен или возврат билетов.

В РЖД напомнили, что и текущие правила перевозок предусматривают переоформление билетов. Если стоимость нового билета выше стоимости первоначального, то с пассажира взимается разница, если ниже — возвращается.