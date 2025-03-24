Минобороны назвало причину падения Су-25 в Приморском крае
По предварительной версии, причиной падения Су-25 в Приморском крае стала техническая неисправность, сообщило Минобороны.
Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Пилот смог катапультироваться, его нашла поисково-спасательная группа и эвакуировала. Угрозы жизни и здоровью летчика нет.
Су-25 упал в безлюдной местности. На месте падения разрушений нет.
Су-25 — советский штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск и уничтожения целей в любых метеоусловиях. Такие самолеты эксплуатируются с 1981 года и до сих пор находятся на вооружении армий России и стран СНГ.
Экипаж Су-25 состоит из одного человека; максимальная скорость — 950 км/ч, практическая дальность полета — около 600 км. Штурмовик вооружен встроенной пушечной установкой ВПУ-17А с двуствольной 30-миллиметровой авиапушкой ГШ-30–2, а также способен нести авиабомбы разного калибра и назначения.
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