Минобороны назвало причину падения Су-25 в Приморском крае

Штурмовик Су-25 (Фото: Минобороны России / Global Look Press)

По предварительной версии, причиной падения Су-25 в Приморском крае стала техническая неисправность, сообщило Минобороны.



Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Пилот смог катапультироваться, его нашла поисково-спасательная группа и эвакуировала. Угрозы жизни и здоровью летчика нет.

Су-25 упал в безлюдной местности. На месте падения разрушений нет.



Су-25 — советский штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск и уничтожения целей в любых метеоусловиях. Такие самолеты эксплуатируются с 1981 года и до сих пор находятся на вооружении армий России и стран СНГ.

Экипаж Су-25 состоит из одного человека; максимальная скорость — 950 км/ч, практическая дальность полета — около 600 км. Штурмовик вооружен встроенной пушечной установкой ВПУ-17А с двуствольной 30-миллиметровой авиапушкой ГШ-30–2, а также способен нести авиабомбы разного калибра и назначения.