Пожар в элитном ЖК в центре Москвы. Видео

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На улице Тимура Фрунзе в центре Москвы горит дом, передает корреспондент РБК. В МЧС рассказали, что возгорание возникло на кровле шестиэтажного строящегося здания, сведений о пострадавших не поступало.

Пожар возник в элитном ЖК «Роза Росса», уточняет «РИА Новости». По данным Shot, перед возгоранием на крыше здания велись сварочные работы, площадь пожара составляет 100 кв.м. В связи с пожаром ограничено движение по улицам Фрунзе и на Зубовской, а также на улице Россолимо и улице Льва Толстого, предупредили в столичном департаменте транспорта.

Прокуратура начала проверку по факту пожара. «На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует прокурор [Центрального] округа Олег Кудрявцев», — отмечается в сообщении.