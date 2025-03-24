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Новые законы в России ,  
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Комитет Думы одобрил уголовную статью за незаконную регистрацию ИП

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, передает ТАСС.

Изменения предложено внести в ч. 1 ст. 173 Уголовного кодекса — незаконное образование юридического лица. В случае принятия законопроекта за незаконную регистрацию физлица в качестве ИП будет грозить штраф в размере до 300 тыс. руб., либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Авторы законопроекта предложили освободить от уголовной ответственности по этой статье тех, кто, являясь подставным лицом, совершил преступление впервые и активно способствует расследованию.

Также законодатели предложили внести изменения в ч. 2 ст. 173 УК — незаконное использование документов для образования юридического лица. Действие этой статьи предложили распространить и на случаи регистрации физического лица в качестве ИП. За подобное правонарушение будет грозить наказание в виде штрафа до 300 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.

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Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, для аналогичных целей предложили наказывать штрафом до 500 тыс. руб., либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

В настоящее время в России действует статья 14.25 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая предусматривает ответственность за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Максимальное наказание по ней предусматривает штраф в размере до десяти тысяч рублей.

Законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя был внесен в Госдуму правительством в декабре 2024 года.

Авторы законопроекта отметили, что с 2019 по 2023 год в России ежегодно регистрировалось более 1 млн граждан в качестве ИП и юрлиц, большинство которых — 78% — вели деятельность именно как индивидуальные предприниматели.

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