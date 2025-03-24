В Москве из-за пожара в элитном ЖК перекрыли несколько улиц

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В Москве из-за пожара перекрыли движение на нескольких улицах, сообщает столичный департамент транспорта.

«На улице Зубовская в районе д. 2 в связи с пожаром перекрыто движение по ул. Тимура Фрунзе от Зубовской ул. до ул. Тимура Фрунзе, 11с7», — говорится в сообщении.

В дептрансе отметили, что движение по Зубовской улице затруднено, занята одна полоса из трех.

Там добавили, что также перекрыто движение по ул. Россолимо на участке от ул. Льва Толстого до ул. Тимура Фрунзе.

На улице Тимура Фрунзе в центре Москвы горит дом. В МЧС рассказали, что возгорание возникло на кровле шестиэтажного здания, сведений о пострадавших не поступало. Корреспондент «РИА Новости» уточнил, что пожар возник в элитном ЖК «Роза Росса».