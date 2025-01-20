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Дело Тимура Иванова ,  
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Дело против Тимура Иванова о растрате в «Интеркоммерце» поступило в суд

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Сюжет
Аресты генералов
Материалы дела против бывшего замглавы Минобороны и его экс-подчиненного поступили в Хамовнический суд Москвы. Речь идет о выводе более 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц»
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В Хамовнический районный суд Москвы поступили материалы дела против бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, экс-гендиректора подведомственного министерству ООО «Оборонлогистика», им инкриминируют растрату и отмывание денег, следует из карточки суда.

Материалы были зарегистрированы 17 января. Иванову и Филатову вменяют ч. 4 ст. 160 УК и пп. а, б ч. 4 ст. 174.1 УК.

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Общество
Тимур Иванов

Дело касается вывода более 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». В ноябре 2024 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и компания «Оборонстрой» потребовали взыскать с экс-замминистра и его бывшего подчиненного более 4,2 млрд руб. Их обвинили в хищении 3,2 млрд руб. у «Интеркоммерца» и растрате более 200 млн руб. на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Двое других фигурантов — топ-менеджер банка и гражданин Германии Феликс Нойберг — объявлены в международный розыск.

Иванов и Филатов находятся в СИЗО, их счета и активы арестованы. Свою вину оба отрицают.

На бывшего замглавы Минобороны, задержанного в апреле того же года, также заведено дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взяток в особо крупном размере).

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Елена Чернышова
Тимур Иванов уголовное дело растрата суд Интеркоммерц Минобороны
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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