Дело против Тимура Иванова о растрате в «Интеркоммерце» поступило в суд

Материалы дела против бывшего замглавы Минобороны и его экс-подчиненного поступили в Хамовнический суд Москвы. Речь идет о выводе более 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц»

Тимур Иванов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В Хамовнический районный суд Москвы поступили материалы дела против бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, экс-гендиректора подведомственного министерству ООО «Оборонлогистика», им инкриминируют растрату и отмывание денег, следует из карточки суда.

Материалы были зарегистрированы 17 января. Иванову и Филатову вменяют ч. 4 ст. 160 УК и пп. а, б ч. 4 ст. 174.1 УК.

Дело касается вывода более 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». В ноябре 2024 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и компания «Оборонстрой» потребовали взыскать с экс-замминистра и его бывшего подчиненного более 4,2 млрд руб. Их обвинили в хищении 3,2 млрд руб. у «Интеркоммерца» и растрате более 200 млн руб. на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Двое других фигурантов — топ-менеджер банка и гражданин Германии Феликс Нойберг — объявлены в международный розыск.

Иванов и Филатов находятся в СИЗО, их счета и активы арестованы. Свою вину оба отрицают.

На бывшего замглавы Минобороны, задержанного в апреле того же года, также заведено дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взяток в особо крупном размере).