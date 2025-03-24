Стало известно, что обстрелянный астраханский замминистра делал в ЛНР

Попавший под обстрел астраханский замминистра приехал в ЛНР в командировку

Рамин Агаев (Фото: babushkin30 / Telegram)

Заместитель министра ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев находился в командировке по время налета беспилотников на строителей в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального министерства.

«Он [Рамин Агаев] находился в рабочей командировке, где осуществлял контроль за восстановлением объектов инфраструктуры и жилья на подшефной территории Кременского района Луганской народной республики», — говорится в сообщении.

21 марта в правительстве ЛНР рассказали о том, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал рабочих при разгрузке стройматериалов в Кременной. Тяжелое ранение также получил водитель Агаева, он попал в реанимацию. Сам замминистра не пострадал.

В пресс-службе министерства ЖКХ уточнили, что обстрел произошел 18 марта. Врачи извлекли у водителя из головы осколок, мужчина также получил контузию.

Агаев уже попадал под обстрел ВСУ в ЛНР в ноябре 2024 года. Тогда он был ранен, его госпитализировали. Из больницы чиновника выписали в декабре.