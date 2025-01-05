Власти ЛНР оценили сроки восстановления лесов после боев более чем в 100 лет

Власти ЛНР оценили в 100 лет срок восстановления лесов после боев

Площадь заминированных лесов в ЛНР превышает 105 тыс. га, их восстановление после боев займет более 100 лет, сообщили в региональном минприроды. Рослесхоз планировал проведение работ по лесоустройству на площади 326,3 тыс. га

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Срок восстановления лесов Луганской народной республики (ЛНР) после боевых действий до уровня 2014 года превышает 100 лет, в том числе из-за заминированной территории площадью свыше 105 тыс. га, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов и экологии ЛНР.

По данным ведомства, за время боевых действий в регионе было уничтожено свыше 50 тыс. га лесов, негативные последствия коснулись животных и растений. «Птицы и звери боятся шума, шум дезориентирует животных, вследствие чего у птиц сбиваются миграционные пути, звери часто подходят к населенным пунктам», — уточнили в министерстве.

Там добавили, что военные действия также сопровождаются пожарами, в результате которых гибнут животные, их потомство и кормовая база. «Все это ведет к сокращению численности одних видов, бесконтрольному размножению других, более мелких травоядных видов, их массовым миграциям», — подчеркнули в ведомстве.

Лесовозобновление в большей степени будет «естественное» из-за значительной площади заминированных территорий, первоочередному разминированию подлежат населенные пункты, объекты инфраструктуры и сельскохозяйственные угодья, заявили в министерстве.

В 2024 году в регионе высадили свыше 145 тыс. деревьев, благоустроили около 15 тыс. га территорий скверов, аллей, парков, где высадили около 9 тыс. деревьев и свыше 5 тыс. кустарников, очистили 60 км берегов водных объектов и ликвидировали порядка 800 стихийных свалок. Также в прошлом году в ЛНР произошло 475 пожаров, которые затронули территории площадью 18,6 тыс. га. «Общая площадь лесовосстановления составила 262,5 га. На 2025 год запланировано восстановить 262,5 га лесов», — заключили в ведомстве.

РБК обратился за комментарием в министерство природных ресурсов и экологии ЛНР.

ЛНР вошла в состав России осенью 2022 года по результатам проведенного там референдума вместе с ДНР, Херсонской и Запорожской областями. В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов утверждал, что под контролем Украины осталось менее 1% территорий республики.

Рослесхоз анонсировал первые работы по лесоустройству в ЛНР в конце 2023 года. По данным ведомства, в прошлом году их проведение планировалось на площади 326,3 тыс. га.