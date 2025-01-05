 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти ЛНР оценили в 100 лет срок восстановления лесов после боев

Власти ЛНР оценили сроки восстановления лесов после боев более чем в 100 лет
Сюжет
Военная операция на Украине
Площадь заминированных лесов в ЛНР превышает 105 тыс. га, их восстановление после боев займет более 100 лет, сообщили в региональном минприроды. Рослесхоз планировал проведение работ по лесоустройству на площади 326,3 тыс. га
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Срок восстановления лесов Луганской народной республики (ЛНР) после боевых действий до уровня 2014 года превышает 100 лет, в том числе из-за заминированной территории площадью свыше 105 тыс. га, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов и экологии ЛНР.

По данным ведомства, за время боевых действий в регионе было уничтожено свыше 50 тыс. га лесов, негативные последствия коснулись животных и растений. «Птицы и звери боятся шума, шум дезориентирует животных, вследствие чего у птиц сбиваются миграционные пути, звери часто подходят к населенным пунктам», — уточнили в министерстве.

Там добавили, что военные действия также сопровождаются пожарами, в результате которых гибнут животные, их потомство и кормовая база. «Все это ведет к сокращению численности одних видов, бесконтрольному размножению других, более мелких травоядных видов, их массовым миграциям», — подчеркнули в ведомстве.

Лесовозобновление в большей степени будет «естественное» из-за значительной площади заминированных территорий, первоочередному разминированию подлежат населенные пункты, объекты инфраструктуры и сельскохозяйственные угодья, заявили в министерстве.

В 2024 году в регионе высадили свыше 145 тыс. деревьев, благоустроили около 15 тыс. га территорий скверов, аллей, парков, где высадили около 9 тыс. деревьев и свыше 5 тыс. кустарников, очистили 60 км берегов водных объектов и ликвидировали порядка 800 стихийных свалок. Также в прошлом году в ЛНР произошло 475 пожаров, которые затронули территории площадью 18,6 тыс. га. «Общая площадь лесовосстановления составила 262,5 га. На 2025 год запланировано восстановить 262,5 га лесов», — заключили в ведомстве.

Российские войска заняли село Надия в ЛНР
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

РБК обратился за комментарием в министерство природных ресурсов и экологии ЛНР.

ЛНР вошла в состав России осенью 2022 года по результатам проведенного там референдума вместе с ДНР, Херсонской и Запорожской областями. В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов утверждал, что под контролем Украины осталось менее 1% территорий республики.

Рослесхоз анонсировал первые работы по лесоустройству в ЛНР в конце 2023 года. По данным ведомства, в прошлом году их проведение планировалось на площади 326,3 тыс. га.

Читайте РБК в Telegram.

В Севастополе объявили режим ЧС из-за мазута

Bloomberg узнал о плане Байдена частично запретить добычу нефти

Идеи для инвесторов на 2025 год: что будет с российским рынком

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с регулированием криптовалют и майнинга в России в 2025 году

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Российские теннисистки выиграли турнир WTA

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Яна Баширова
Россия Украина ЛНР Минприроды леса мины боевые действия
Материалы по теме
Российские войска заняли село Надия в ЛНР
Политика
В ЛНР семь подростков пострадали при взрыве неизвестного устройства
Политика
Российские войска взяли Макеевку в ЛНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Шопинг-стримы в Китае удивляют оборотами. Какие шансы у них в РоссииPro, 11:31
В Харьковской области произошел пожар в психоневрологическом интернатеОбщество, 11:24
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 11:15
Германия отменит защиту для сирийских беженцев, чтобы те уехали из страныПолитика, 11:13
История, технологии, принципы: за что мы ценим бренд CornelianiСтиль, 11:12
Как определить реальные цели в карьере и успешно достичь ихPro, 11:01
Как изменились в цене самые дорогие футболисты мира за 2024 годСпорт, 11:00
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 годуНедвижимость, 10:56
У осужденного экс-главы Пензенской области конфискуют часы на ₽9,6 млнОбщество, 10:51
За время ограничений в аэропортах на запасные аэродромы ушли 8 бортовОбщество, 10:48
Комьюнити жителей: как строилась многоквартирная МоскваНедвижимость, 10:40
Протесты, покушения и падения режимов: политические потрясения 2024 годаПолитика, 10:32 
Защитно-агрессивное и уклоняющееся поведение: к чему ведет и как изменитьPro, 10:31
Власти ЛНР оценили в 100 лет срок восстановления лесов после боевПолитика, 10:28