Жителей Подмосковья предупредили о пробуждении гадюк

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В лесах Московской области начали пробуждаться первые гадюки. Об этом сообщило министерство экологии и природопользования региона.

Весной из анабиоза выходят хладнокровные, в их числе одними из первых пробуждаются от зимней спячки ядовитые гадюки, заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.

«После долгих зимних месяцев гадюки выползают погреться на первом весеннем солнце. Их можно встретить где угодно: на камнях, бревнах, лесных тропинках», — отметил Мосин. По его словам, важно вовремя распознать ядовитую змею и не перепутать ее с ужом, который считается безобидным для человека.

Министр отметил, что змеи — неотъемлемая часть экосистемы. «Уничтожение этих рептилий не только противозаконно, <...> но и наносит вред природе», — подчеркнул Мосин.

В Московской области обитает несколько видов змей, в частности гадюка обыкновенная, медянка обыкновенная и уж обыкновенный. Все они занесены в Красную книгу Подмосковья. Ядовитой является только гадюка. Отличить ее от безобидного ужа можно по внешнему виду. Уж имеет желтые «очки» на голове, округлую голову и круглые зрачки, в то время как у гадюки голова треугольная, а зрачки вертикальные сплюснутые.

В министерстве отметили, что укус гадюки болезненный, но не смертельный. В случае нападения змеи следует вызвать скорую помощь, а до приезда докторов соблюдать покой. Необходимо приложить холод на место укуса, принять антигистаминные препараты. Врачи также рекомендуют пить побольше воды.

Гадюки обыкновенные встречаются в муниципальных округах Зарайск, Серебряные Пруды, Лотошино, Луховицы, Егорьевск, Можайский и Шатура. Кроме того, ядовитые змеи обитают в городских округах Орехово-Зуевский, Богородский, Серпухов, Клин, Павлово-Посадский и Сергиево-Посадский.

Гадюки активны днем. Во избежание встреч с ядовитыми змеями рекомендуется поддерживать дачные участки в ухоженном состоянии: регулярно убирать мусор, не складировать бревна, засыпать ямы и окрашивать траву.

В случае встречи со змеей ее следует аккуратно обойти или перенести в сторону большой палкой. Чтобы прогулка прошла безопасно, в лесу необходимо носить высокую обувь из плотного материала.