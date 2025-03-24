Кадры 20 подожженных машин во Владивостоке

Во Владивостоке на улице Надибаидзе произошел пожар на автостоянке, охвативший 22 автомобиля. Из них 21 машина полностью сгорела, а еще одна получила повреждения. По данным прокуратуры, пожар произошел из-за поджога. Автомобили облили горючей жидкостью один из автомобилей, огонь перекинулся на другие машины.

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как полыхают все 20 машин. Пожарные пытаются потушить одну из них. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Максимальное наказание по данной статье — до пяти лет лишения свободы.