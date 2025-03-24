Кадры 20 подожженных машин во Владивостоке
Во Владивостоке на улице Надибаидзе произошел пожар на автостоянке, охвативший 22 автомобиля. Из них 21 машина полностью сгорела, а еще одна получила повреждения. По данным прокуратуры, пожар произошел из-за поджога. Автомобили облили горючей жидкостью один из автомобилей, огонь перекинулся на другие машины.
На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как полыхают все 20 машин. Пожарные пытаются потушить одну из них. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Максимальное наказание по данной статье — до пяти лет лишения свободы.
ПВО за ночь сбила 28 беспилотников над регионами России
Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации
Названа причина возгорания торгового центра в Ростове-на-Дону
Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом
Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео
Названа самая счастливая страна в мире
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов