 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Кадры 20 подожженных машин во Владивостоке

Появились кадры 20 подожженных машин во Владивостоке

Во Владивостоке на улице Надибаидзе произошел пожар на автостоянке, охвативший 22 автомобиля. Из них 21 машина полностью сгорела, а еще одна получила повреждения. По данным прокуратуры, пожар произошел из-за поджога. Автомобили облили горючей жидкостью один из автомобилей, огонь перекинулся на другие машины.

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как полыхают все 20 машин. Пожарные пытаются потушить одну из них. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Максимальное наказание по данной статье — до пяти лет лишения свободы.

Во Владивостоке неизвестные подожгли стоянку с автомобилями
Общество

ПВО за ночь сбила 28 беспилотников над регионами России

Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации

Названа причина возгорания торгового центра в Ростове-на-Дону

Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом

Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Владивосток машины пожар поджог
Материалы по теме
Полиция задержала подозреваемого в поджоге подстанции в Горно-Алтайске
Политика
В Екатеринбурге задержали мужчину за призывы к поджогам военкоматов
Общество
Часть города на Алтае осталась без света из-за поджога подстанции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
В Крыму машина ехавших к месту ДТП спасателей столкнулась с легковушкойОбщество, 11:24
Как предпринимателю проверить должника-банкрота и не дать себя обманутьPro, 11:24
Бумаги «Эталона» потеряли 5% на новости о росте убытка в два разаИнвестиции, 11:14
Как доставали людей из врезавшегося в грузовик автобуса в Крыму. ВидеоОбщество, 11:14
Курс биткоина поднялся выше $87 тыс. Что случилось на крипторынкеКрипто, 11:10
Во что вкладывают деньги состоятельные россиянеОтрасли, 11:07
В России продан первый полис долевого страхования жизниИнвестиции, 11:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
СК пришел к выводу, как 4 ребенка под Красноярском погибли после ужинаОбщество, 11:00
Когда платежная система «Мир» появится в ИндииОтрасли, 10:50
Фуркад рассказал о противостоянии с завершившим карьеру Йоханнесом БёСпорт, 10:48
Поэта Вадима Жука кремируют в МосквеОбщество, 10:47
Эмоции на продажу: какие триггеры работают для поколений X, Y и ZPro, 10:46
Кадры 20 подожженных машин во ВладивостокеОбщество, 10:41
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38