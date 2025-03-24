Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС

Полицейского в Москве уволили со службы за публикацию нецензурной рэп-песни собственного сочинения «МВД — не мое», он пытался оспорить это решение в суде, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

В материалах сказано, что мужчина с 2017 года служил в одном из отделов московской полиции при метрополитене и выкладывал в соцсети «ВКонтакте» собственный рэп с нецензурной бранью и пропагандой наркотиков. Особое внимание привлекла песня под названием «МВД — не мое», которая «содержит ненормативную лексику, пренебрежение к законодательству, умаляет авторитет органов исполнительной власти».

Кроме того, мужчина выкладывал собственные фотографии и видео в полицейской форме и с символикой МВД, а также в гражданском, но с оружием.

В результате в марте 2024 года его уволили со службы за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Он не согласился с этим решением и оспорил его в суде. Но там не нашли оснований для признания приказа об увольнении незаконным.