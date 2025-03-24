Для жителей загоревшегося дома около ТЦ в Ростове-на-Дону подготовят ПВР

Фото: МЧС России

Для эвакуированных жителей жилого дома рядом с загоревшимся торговым центром «Галерея Астор» в Ростове-на-Дону подготовят пункт временного размещения (ПВР), сообщил глава города Александр Скрябин.

Пожар в ТЦ начался рано утром 24 марта. Вскоре огонь перекинулся на крышу пятиэтажного жилого дома рядом с торговым комплексом. Там огонь распространился на площади 800 кв. м. Из дома эвакуировали 15 человек.

К тушению возгорания были привлечены более 100 пожарных и 29 единиц техники. К месту пожара также была направлена лаборатория для взятия проб на предмет превышения вредных веществ в воздухе.

МЧС сообщило, что загорание на кровле торгового центра, а также открытое горение кровли пятиэтажного дома ликвидированы. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в вывеске на фасаде ТЦ.