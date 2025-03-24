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Пожар в торговом центре в Ростове-на-Дону. Видео

Появились кадры пожара в торговом центре в Ростове-на-Дону

Пожар в торговом центре в Ростове-на-Дону. Видео
Video

Пожар в торговом центре «Галерея Астор» в Ростове-на-Дону начался рано утром 24 марта. Вскоре огонь перекинулся на крышу пятиэтажного жилого дома рядом с торговым комплексом.

На кадрах запечатлено открытое горение здания торгового центра. На второй части записи видны последствия пожара, а также показана работа сотрудников МЧС.

Ведомство сообщило, что загорание на кровле торгового центра, а также открытое горение кровли пятиэтажного дома ликвидированы. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание в вывеске на фасаде ТЦ.

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Ростов-на Дону пожар МЧС
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