Пожар в торговом центре в Ростове-на-Дону. Видео
Пожар в торговом центре «Галерея Астор» в Ростове-на-Дону начался рано утром 24 марта. Вскоре огонь перекинулся на крышу пятиэтажного жилого дома рядом с торговым комплексом.
На кадрах запечатлено открытое горение здания торгового центра. На второй части записи видны последствия пожара, а также показана работа сотрудников МЧС.
Ведомство сообщило, что загорание на кровле торгового центра, а также открытое горение кровли пятиэтажного дома ликвидированы. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание в вывеске на фасаде ТЦ.
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