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МЧС назвало предварительную причину пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону

МЧС назвало предварительную причину пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону
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По предварительным данным, причиной пожара в торговом центре в Ростове-на-Дону стало короткое замыкание в вывеске на фасаде здания, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Загорание на кровле торгового центра полностью ликвидировано», — отметили там.

В ведомстве также добавили, что пожарные локализовали пожар на кровле дома рядом с ТЦ.

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Пожар в ТЦ в Ростове-на-Дону начался рано утром 24 марта. Огонь распространился по фасаду здания на Буденновском проспекте. Согласно данным навигационных приложений, речь идет о ТЦ «Галерея Астор».

В МЧС отметили, что площадь пожара составила 300 кв. м. Огонь перекинулся на крышу пятиэтажного жилого дома рядом с торговым комплексом, там огонь распространился по площади 800 кв. м. Из дома эвакуировали 15 человек.

В ликвидации возгорания участвуют более 100 сотрудников МЧС и 29 единиц техники. К месту пожара также была направлена лаборатория для взятия проб на предмет превышения вредных веществ в воздухе.

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МЧС Ростов-на-Дону пожар
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