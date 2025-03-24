В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр «Галерея Астор»

Огонь перекинулся на кровлю стоящего рядом жилого здания. Из него эвакуируют жителей

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В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр, сообщили в пресс-службе МЧС.

Огонь распространился по фасаду здания на Буденновском проспекте.

«Предварительно, площадь пожара — 500 «квадратов», — говорится в сообщении.

К ликвидации огня привлекли 70 сотрудников и 19 единиц техники, уточнили в МЧС.

В 6:45 мск в ведомстве сообщили, что огонь перекинулся на крышу пятиэтажного здания рядом с торговым комплексом. Из жилого дома эвакуируют жителей, на место ЧП направили специалистов, которые возьмут пробы воздуха для проверки содержания в нем вредных веществ.

Согласно данным навигационных приложений, на Буденновском проспекте находится торговый центр «Галерея Астор». В здании расположено несколько магазинов, кафе, супермаркет.

21 марта в Марий Эл пожарные тушили возгорание на площади 10 тыс. кв. м на складе в поселке Приволжский. По данным региональной прокуратуры, возгорание произошло на территории завода по производству пластмассовых плит. Пламя тушили 54 пожарных с 16 единицами техники.