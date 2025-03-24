Огонь с горящего ТЦ в Ростове-на-Дону перекинулся на соседний дом
Огонь с загоревшегося в центре Ростова-на-Дону торгового центра перекинулся на стоящий поблизости жилой дом, сообщила пресс-служба МЧС.
Пламя охватило крышу соседнего пятиэтажного дома, уточнили в ведомстве. Жителей дома эвакуируют, из здания вывели 15 человек.
Огонь распространился по площади 800 кв. м.
«К месту пожара направлены специалисты лаборатории для взятия проб на предмет превышения вредных веществ в воздухе», — говорится в сообщении.
Ранее в МЧС сообщили, что в центре города загорелся торговый центр. Площадь пожара составила 500 кв. м. Позднее в ведомстве сообщили, что огонь охватил 300 кв. м.
На месте ЧП работают 100 сотрудников и 29 единиц техники. В 7:02 мск ведомство сообщило, что открытое горение в ТЦ ликвидировали.
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