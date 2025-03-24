Трамп заявил о недовольстве своим портретом в Капитолии Колорадо
Президент Дональд Трамп призвал убрать из Капитолия штата Колорадо свой «искаженный» портрет, пишет ABC News.
Президенту не понравилось его собственное изображение, которое повесили в 2019 году рядом с портретами его предшественников на третьем этаже здания.
По словам политика, никому не нравятся собственные «неказистые» портреты или фотографии, написал Трамп в соцсети Truth Social.
«То, что было выставлено губернатором в Капитолии штата Колорадо рядом с другими портретами президентов, было искажено намеренно до такой степени, какой я, пожалуй, никогда раньше не видел», — написал он в соцсети Truth Social.
По мнению республиканца, нарисовавшая картину художница Сара Бордман, «вероятно, утратила свой талант с возрастом».
Ранее Бордман написала портрет 44-го президента США Барака Обамы. Во время презентации портрета Трампа она отметила, что ей было важно отобразить аполитичность обоих политиков. По мнению художницы, галерея президентов внутри здания посвящена истории «страны, а не одного конкретного президента».
Читайте РБК в Telegram.
Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ
Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео
Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов