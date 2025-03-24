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Политика ,  
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Трамп заявил о недовольстве своим портретом в Капитолии Колорадо

Президент Дональд Трамп призвал убрать из Капитолия штата Колорадо свой «искаженный» портрет, пишет ABC News.

Президенту не понравилось его собственное изображение, которое повесили в 2019 году рядом с портретами его предшественников на третьем этаже здания.

По словам политика, никому не нравятся собственные «неказистые» портреты или фотографии, написал Трамп в соцсети Truth Social.

«То, что было выставлено губернатором в Капитолии штата Колорадо рядом с другими портретами президентов, было искажено намеренно до такой степени, какой я, пожалуй, никогда раньше не видел», — написал он в соцсети Truth Social.

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Политика
Дональд Трамп

По мнению республиканца, нарисовавшая картину художница Сара Бордман, «вероятно, утратила свой талант с возрастом».

Ранее Бордман написала портрет 44-го президента США Барака Обамы. Во время презентации портрета Трампа она отметила, что ей было важно отобразить аполитичность обоих политиков. По мнению художницы, галерея президентов внутри здания посвящена истории «страны, а не одного конкретного президента».

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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