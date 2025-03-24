Артистка сорвалась с высоты во время трюка на арене в Кишиневе
Артистка сорвалась с высоты во время исполнения трюка в ледовом шоу в молдавском Кишиневе, сообщает портал Omniapres.
Акробатка выступала на сцене «Арена-Кишинев» в шоу «Аладдин и сказки 1001 ночи».
Во время выполнения номера артистку поднимали с помощью троса. Однако девушка сорвалась и упала на лед с высоты около трех метров.
Пострадавшую увезла бригада скорой. После небольшого перерыва шоу продолжили.
Организаторы отметили, что причиной ЧП стал человеческий фактор, а оборудование, которое артистка использовала, было «в идеальном рабочем состоянии».
В начале марта в Нефтегорске Самарской области обрушились сидения в передвижном цирке. В результате двое взрослых и трое детей пострадали.
В МЧС уточнили, что произошло обрушение шести рядов со зрителями. По информации телеграм-канала «112», на представление пришли около 350 зрителей. Люди пострадали при обрушении одной из трибун.
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