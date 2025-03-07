В Самарской области в цирке-шапито рухнула трибуна со зрителями
Двое взрослых и трое детей пострадали в Нефтегорске Самарской области при обрушении сидений в передвижном цирке, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По данным агентства, погибших нет. В МЧС уточнили, что произошло обрушение шести рядов со зрителями.
Телеграм-канал «112» пишет, что на представление пришли около 350 зрителей. Люди пострадали при обрушении одной из трибун, отметили авторы публикации.
В 2023 году в Ленобласти семь человек пострадали при обрушении трибуны передвижного цирка, среди них было пятеро несовершеннолетних, включая девочку 2017 года рождения.
Следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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