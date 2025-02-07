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Двух подростков приговорили к обязательным работам за поджог машины

Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы

Дорогомиловский суд Москвы приговорил двух 16-летних подростков к 140 часам обязательных работ каждому за поджог автомобиля на западе столицы, а также возмещению ущерба на сумму свыше 9 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 20 июня 2024 года на улице Большая Филевская. Пока один из подростков наблюдал за окружающей обстановкой, второй облил горючей жидкостью припаркованный автомобиль BMW, после чего поджег его. Также были причинены повреждения еще двум стоящим рядом автомобилям на общую сумму свыше 5 млн рублей. Общая сумма ущерба составила более 15,5 млн рублей.

Оба признаны виновными в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога — ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса. Подсудимые признали свою вину. Приговор суда в силу не вступил и может быть обжалован.

По данным столичной полиции, в Москве в декабре 2024 года за 10 дней зафиксировали 40 случаев поджогов и взрывов пиротехники в общественных местах в разных городах России. Все они были устроены по заданию телефонных мошенников с Украины.

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Москва поджог подростки прокуратура Москвы суд приговор уголовное дело
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