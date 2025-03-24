Президент Бразилии посетит Россию в мае

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в мае прилетит с визитом Россию, заявил специальный помощник лидера страны по международным вопросам Селсу Аморим в интервью газете Folha de S.Paulo.

«Президент приедет в Россию в мае, где у него состоится двусторонняя встреча с Путиным», — сказал Аморим.

После поездки в Москву бразильский президент вылетит в Китай, отметил помощник да Силвы. В Пекине политик проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам Аморима, визиты президент страны продемонстрируют, что «Бразилия никому не подчиняется».

В конце января пресс-служба бразильского президента сообщила, что Луис Инасиу Лула да Силва примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве. Политик получил приглашение от президента России Владимира Путина во время телефонного разговора.

Осенью 2024 года да Силва должен был посетить Россию, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Однако президент Бразилии отменил визит из-за травмы, полученной при падении в ванной. Политик сел на скамью, но она опрокинулась. Лула упал и ударился головой, повредив затылок. Президента доставили в больницу и наложили несколько швов.