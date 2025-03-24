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Политика ,  
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Президент Бразилии посетит Россию в мае

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в мае прилетит с визитом Россию, заявил специальный помощник лидера страны по международным вопросам Селсу Аморим в интервью газете Folha de S.Paulo.

«Президент приедет в Россию в мае, где у него состоится двусторонняя встреча с Путиным», — сказал Аморим.

После поездки в Москву бразильский президент вылетит в Китай, отметил помощник да Силвы. В Пекине политик проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам Аморима, визиты президент страны продемонстрируют, что «Бразилия никому не подчиняется».

Президент Бразилии принял приглашение на празднование 80-летия Победы
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

В конце января пресс-служба бразильского президента сообщила, что Луис Инасиу Лула да Силва примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве. Политик получил приглашение от президента России Владимира Путина во время телефонного разговора.

Осенью 2024 года да Силва должен был посетить Россию, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Однако президент Бразилии отменил визит из-за травмы, полученной при падении в ванной. Политик сел на скамью, но она опрокинулась. Лула упал и ударился головой, повредив затылок. Президента доставили в больницу и наложили несколько швов.

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Бразилия Россия Лула да Силва
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