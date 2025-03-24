В Краснодарском крае стая собак напала на подростков
В Усть-Лабинске в Краснодарском крае три молодых человека получили ранения в результате нападения стаи собак, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
22 марта молодые люди пришли осмотреть трассу для проведения мотокросса на улице Энгельса. На месте подростки обнаружили стаю бродячих животных.
«Несколько собак набросились подростков и 18-летнего молодого человека и начали их кусать за разные части тела», — говорится в сообщении.
Ранения получили 12 и 13-летние школьники и их совершеннолетний спутник. Молодых людей госпитализировали в травматологическое отделение центральной районной больницы, их жизням ничего не угрожает.
Прокуратура Усть-Лабинского района начала проверку произошедшего.
В середине марта в Братске Иркутской области три бездомные собаки напали на мальчика на улице Обручева. По словам родных, мать держала ребенка за руку, когда произошло нападение. Поначалу собака не проявляла никаких признаков агрессии. Животное укусило мальчика в плечо, и ему потребовалась медицинская помощь.
Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.
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