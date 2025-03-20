СК завел дело после нападения собак на женщину с ребенком в Братске

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после того, как в Братске Иркутской области на трехлетнего ребенка и его маму напали бродячие собаки, сообщила пресс-служба СК.

Ранее телеканал БСТ сообщил, что 17 марта три бездомные собаки напали на мальчика на улице Обручева. По словам родных, мать держала ребенка за руку, когда произошло нападение. Перед тем как укусить, собака не проявляла никаких признаков агрессии. Мальчика укусили в плечо, и ему потребовалась медицинская помощь.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности — ст. 293 Уголовного кодекса. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

Спустя несколько часов глава СК потребовал докладывать ему также о ходе расследования уголовных дел по факту нападений собак на жителей Севастополя и на женщину в Краснодарском крае. В обоих случаях расследуется уголовное дело о халатности.

Ранее 16 марта глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что за самовыгул собак — отправку их на улицу без присмотра хозяев — следует ввести уголовную ответственность.

Дискуссии о мерах борьбы с бездомными животными активизировались еще в 2024 году на фоне нападений собак на людей. Сейчас власти рассматривают несколько инициатив, направленных на регулирование этой сферы, в частности, разрешение регионам усыплять бездомных животных после определенного срока их содержания в приютах.