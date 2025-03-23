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Военная операция на Украине ,  
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В МВД Белоруссии сообщили о еженедельном падении дронов в стране

Сюжет
Военная операция на Украине

Беспилотники падают в приграничных районах Белоруссии «практически каждую неделю», заявил заместитель главы МВД и командующий внутренними войсками страны Николай Карпенков.

Карпенков рассказал о работе подразделений специального назначения по разминированию. По его словам, специалисты стараются разминировать упавшие дроны максимально безопасно, в результате их работы «не был разрушен ни один дом».

Замглавы белорусского МВД отметил, что обычно падающие в полях БПЛА взрываются. Однако на дорогах в населенных пунктах дроны падают на расстоянии 50-60 м от жилых домов и не детонируют.

Какие-то беспилотники удается сбить, добавил Карпенков.

«Это последствия того, что происходит в нашем южном приграничье. Это происходит практически каждую неделю», — заявил он.

Откуда именно в Белоруссию прилетают дроны и где они были произведены, Карпенков не уточнил.

В белорусском Гомеле после падения беспилотника загорелся склад
Политика
Фото:mchs112by / Telegram

В сентября в небе над Гомелем сбили беспилотник. Дрон упал на склад на окраине города, после чего в здании начался пожар. В результате огнем было повреждено 5 кв. м кровли.

В Минобороны Белоруссии сообщили об уничтожении беспилотников, нарушивших госграницу. Количество БПЛА ведомство не уточнило.

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Военная операция на Украине Белоруссия дроны
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