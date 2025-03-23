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Военная операция на Украине ,  
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В Чехии военные стали чаще увольняться после начала конфликта на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Чешские военнослужащие стали на 40% чаще увольняться из армии после начала спецоперации на Украине, сообщает местное издание Novinky.

«Для некоторых людей причиной ухода стала война в Украине», — приводит газета слова министра обороны Чехии Яны Черноховой.

По словам министра, она основывает свою позицию на беседах с солдатами. При этом бывший военный психолог Даниэль Штробль не считает, что страх перед войной — самая распространенная причина снятия формы.

Novinky пишет, что за несколько лет до военной операции число военных, которые увольнялись из чешской армии, составляло примерно 800–1000 человек. В 2024 году этот показатель достиг 1370 человек.

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В декабре 2024 года исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявляла, что на Украину с целью участвовать в боях на стороне Киева приехали 15 тыс. военных из 110 стран, большинство — граждане Польши, США и Грузии.

В начале ноября того же года президент Чехии Петр Павел разрешил 60 чешским гражданам вступить в Вооруженные силы Украины. В Кремле заявили о неизбежности конфликта с Россией, если военные стран НАТО появятся на территории Украины.

На Украине уже находится некоторое количество западных военных, они помогают в программировании зарубежного высокотехнологичного оружия, например зенитных и крылатых ракет, сообщило в феврале 2024 года немецкое издание Bild.

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