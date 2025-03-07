Орбан заявил, что поддерживать украинские армию и страну очень дорого

Поддерживать украинские армию и государство, а также вкладывать средства в оборону ЕС — это слишком дорого, заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Запись опубликована в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«Прежде всего, нам нужно тратить больше денег на наращивание собственного военного потенциала и обороноспособности, но в то же время кто-то должен финансировать украинскую армию, а американцы больше в этом участвовать не будут», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что также необходимо финансировать украинское государство, но «все три пакета — это уже слишком много».

Орбан также отметил, что ЕС сейчас находится в изоляции. «По сути, это он (ЕС. — РБК) изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций», — сказал премьер.

По словам Орбана, в то же время у Венгрии хорошие отношения со всеми тремя странами, поэтому «понятие изоляции более релевантно для самого Евросоюза».

Накануне лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе одобрили план перевооружения Европы (ReArm Europe) стоимостью €800 млрд. Ранее его предложила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Инициатива также предполагала расширение военной помощи Украине, но этот пункт поддержали только 26 стран Союза — Орбан отказался его подписывать.