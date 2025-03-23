В Подмосковье загорелось здание рядом с усадьбой Лямина

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В городе Яхроме в Московской области загорелось здание рядом с исторической усадьбой Лямина, информация о пожаре поступила в 17:35 мск, сообщили РБК в пресс-службе регионального МЧС.

«В 18:55 локализация на площади 200 кв. м. В 19:30 ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сведения о пострадавших не поступали. Как уточнили в ведомстве, горящее здание не эксплуатируется.

Усадьбу построили в 1890 году, пишет «Москва онлайн». К 2024 году здесь проживали 25 человек, но позднее здание признали аварийным и расселили.

Ранее, 19 марта, на 3-й улице Ямского Поля на севере Москвы на стройплощадке загорелись бытовки, никто при этом не пострадал. В тушении участвовали 22 специалиста и пять единиц техники. Агентство «Москва» тогда уточнило, что площадь пожара составила 75 кв. м.