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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Взрыв после удара Израиля в Газе. Видео

Associated Press показало кадры взрыва после удара Израиля в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Взрыв после удара Израиля в Газе. Видео
Video

После израильского удара рядом с палаточным лагерем, где размещались перемещенные палестинцы в городе Газа, произошел мощный взрыв, передает Associated Press. Агентство уточняет, что Израиль приказал им покинуть лагерь в городе Газа, что вызвало панику.

Израильский кабмин 23 марта одобрил создание управления, которое будет отвечать за добровольную эмиграцию из сектора Газа, сообщил советник премьера Дмитрий Гендельман.

Ранее член политбюро ХАМАС Салах аль-Бардавиль погиб в результате израильского удара по окрестностям города Хан-Юнис на юге сектора Газа. В результате удара также погибла жена аль-Бардавиля.

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