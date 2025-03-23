Основатель Zenden объявил о закрытии военно- патриотического лагеря

Андрей Павлов (признан иноагентом) (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бизнесмен и основатель холдинга Zenden Андрей Павлов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) объявил о закрытии центра военной подготовки «Русичи» из-за своего иноагентского статуса. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«В компании принято решение о закрытии до конца марта в Великом Новгороде проекта Центр военно-спортивной подготовки «Русичи». <...> Это сложное решение, но ситуация вынуждает его принять», — написал он.

Военно-патриотический лагерь «Русичи» Павлов создал в 2015 году. Центр проводит сборы и лагерные смены патриотической направленности для детей от 10 до 17 лет. В частности, детей учат выживанию в экстремальных условиях, основам воинской организации быта, тактическим командным действиям и оказанию первой медицинской помощи. ЦВПС «Русичи» зарегистрирован в деревне Перегино Новгородской области. Гендиректором и учредителем с конца января числится Константин Гудько. До этого, с сентября 2024 года, совладельцем был Денис Миронов, а до него — сам Павлов, свидетельствуют данные СПАРК.

В своей публикации Павлов напомнил о законе, согласно которому иноагенты «не могут получать доход за счет страны и ее граждан». В конце прошлого года был принят закон, согласно которому доходы иноагентов зачисляются на рублевые спецсчета. Также Павлов упомянул о запрете иностранным агентам осуществлять просветительскую или образовательную деятельность в отношении несовершеннолетних.

Павлов попал в реестр иноагентов 16 августа 2024 года. По данным Минюста, он распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также принимали участие в распространении материалов иноагентов.