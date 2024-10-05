 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Милей на Генассамблее скопировал речь главного героя «Западного крыла»

Речь идет о словах вымышленного президента США Джеда Батлета из сериала «Западное крыло», которого сыграл Мартин Шин. Президент Аргентины на Генассамблее ООН почти дословно повторяет речь Батлета
Президент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей (Фото: Tomas Cuesta / Getty Images)

Президент Аргентины Хавьер Милей в своей первой речи на Генассамблее ООН почти дословно скопировал слова вымышленного президента США Джеда Батлета из политического сериала «Западное крыло», которого сыграл Мартин Шин, пишет La Nación.

Милей в конце выступления заявил: «Мы верим в свободу выражения мнений для всех; мы верим в свободу вероисповедания для всех; мы верим в свободную торговлю для всех и верим в ограниченное правительство. И поскольку в наше время то, что происходит в одной стране, быстро влияет на другие, мы считаем, что все народы должны жить свободными от тирании и угнетения, независимо от того, принимают ли они форму политического угнетения, экономического рабства или религиозного фанатизма. Эта фундаментальная идея не должна оставаться просто словами; это должно быть подкреплено дипломатически, экономически и материально».

Глава МИД Аргентины пообещала отобрать у Британии еще одни острова
Политика
Диана Мондино

В 15-й серии четвертого сезона главный герой — Батлет — произносит перед своими соратниками практически ту же речь. В частности, он говорит: «Вот почему мы выступаем за свободу от тирании повсюду, будь она под маской политического угнетения, Тоби, или экономического рабства, Джош, или религиозного фанатизма, Си Джей. Эту фундаментальную идею невозможно реализовать просто при нашей поддержке. Мы должны противостоять этому со всей нашей силой: дипломатически, экономически и материально».

Издание отмечает, что «Западное крыло» — любимый сериал Сантьяго Капуто, советника аргентинского лидера, который пересматривал все семь сезонов до девяти раз.

Милей также цитировал фрагмент речи президента из сериала во время своей инаугурации в декабре.

В 2020 году член парламента австралийской провинции Виктория от Лейбористской партии Уилл Фаулз почти дословно процитировал несколько фрагментов речей Батлета. Выступление Фаулза было посвящено австралийским врачам, боровшимся с пандемией коронавируса. Депутат, в частности, сказал: «Мы не ожидали и не приглашали этого врага на конфронтацию», почти слово в слово повторив высказывания Батлета: «Мы не ожидали и не приглашали это зло на конфронтацию».

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году

Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд

АвтоВАЗ намерен представить в 2025 году минивэн

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

«Дом-Книжку» на Новом Арбате признали аварийным

В России из-за неурожая яблок подорожает сидр

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Хавьер Милей Аргентина сериал Генассамблея ООН
Хавьер Милей фото

Хавьер Милей

президент Аргентины
22 октября 1970 года
Материалы по теме
Президент Аргентины распустил разведку, обвинив ее во «внутренней слежке»
Политика
Президент Аргентины передумал и решил поехать на конференцию по Украине
Политика
«Президент с бензопилой» Милей добился первого экономического успеха
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Какая страна почти догнала Турцию по числу поездок россиян. ИнфографикаЭкономика, 08:00
За ночь в трех российских регионах сбили десять украинских дроновПолитика, 07:58
NYT сообщила о желании лидера ХАМАС втянуть Израиль в «большую войну»Политика, 07:50
Путин сообщил о встрече с Рахмоном в Москве «в ближайшие дни»Политика, 07:49
Как российский биотех перешел на отечественную платформу аналитики данныхРБК и СберАналитика, 07:40
Милей на Генассамблее скопировал речь главного героя «Западного крыла»Политика, 07:26
В Минюсте объяснили, почему Данилу Поперечного внесли в реестр иноагентовПолитика, 07:22
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В спортивной школе в Якутии отравились 27 детейОбщество, 06:55
В Минобороны заявили о невозможности эвакуации более 100 жителей УгледараПолитика, 06:33
Трамп счел возможным для Израиля ударить по ядерным объектам ИранаПолитика, 06:27
В Париже задержали подозреваемого в причастности к взрывам в КельнеОбщество, 06:05
«Хезболла» заявила о мощном взрыве при попытке продвижения ЦАХАЛ в ЛиванеПолитика, 05:33
Главком армии Уганды потребовал от посла США извиниться или уехатьПолитика, 05:30
Конгрессмен раскритиковал Харрис за отсутствие реакции на ураган «Хелен»Политика, 04:57