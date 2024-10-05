Милей на Генассамблее скопировал речь главного героя «Западного крыла»

Речь идет о словах вымышленного президента США Джеда Батлета из сериала «Западное крыло», которого сыграл Мартин Шин. Президент Аргентины на Генассамблее ООН почти дословно повторяет речь Батлета

Президент Аргентины Хавьер Милей (Фото: Tomas Cuesta / Getty Images)

Президент Аргентины Хавьер Милей в своей первой речи на Генассамблее ООН почти дословно скопировал слова вымышленного президента США Джеда Батлета из политического сериала «Западное крыло», которого сыграл Мартин Шин, пишет La Nación.

Милей в конце выступления заявил: «Мы верим в свободу выражения мнений для всех; мы верим в свободу вероисповедания для всех; мы верим в свободную торговлю для всех и верим в ограниченное правительство. И поскольку в наше время то, что происходит в одной стране, быстро влияет на другие, мы считаем, что все народы должны жить свободными от тирании и угнетения, независимо от того, принимают ли они форму политического угнетения, экономического рабства или религиозного фанатизма. Эта фундаментальная идея не должна оставаться просто словами; это должно быть подкреплено дипломатически, экономически и материально».

В 15-й серии четвертого сезона главный герой — Батлет — произносит перед своими соратниками практически ту же речь. В частности, он говорит: «Вот почему мы выступаем за свободу от тирании повсюду, будь она под маской политического угнетения, Тоби, или экономического рабства, Джош, или религиозного фанатизма, Си Джей. Эту фундаментальную идею невозможно реализовать просто при нашей поддержке. Мы должны противостоять этому со всей нашей силой: дипломатически, экономически и материально».

Издание отмечает, что «Западное крыло» — любимый сериал Сантьяго Капуто, советника аргентинского лидера, который пересматривал все семь сезонов до девяти раз.

Милей также цитировал фрагмент речи президента из сериала во время своей инаугурации в декабре.

В 2020 году член парламента австралийской провинции Виктория от Лейбористской партии Уилл Фаулз почти дословно процитировал несколько фрагментов речей Батлета. Выступление Фаулза было посвящено австралийским врачам, боровшимся с пандемией коронавируса. Депутат, в частности, сказал: «Мы не ожидали и не приглашали этого врага на конфронтацию», почти слово в слово повторив высказывания Батлета: «Мы не ожидали и не приглашали это зло на конфронтацию».