В Коломне в канализационной трубе нашли тело младенца

Фото: Сергей Лантюхов / news.ru / Global Look Press

Следователи возбудили дело, после того как в канализации многоэтажки в Коломне Московской области нашли тело младенца, сообщила РБК старший помощник руководителя главного следственного управления по региону Ольга Врадий.

22 марта слесарь чистил канализацию в подвале жилого многоквартирного дома, когда нашел в одной из труб тело ребенка. Прокуратура уточнила, что тело новорожденной девочки обнаружили в доме на улице Строительная в деревне Емельяновка в городском округе Коломна.

СК завел дело по ст. 106 УК — убийство матерью новорожденного ребенка. Она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

«Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства, в том числе личность и местонахождение роженицы», — отметила Врадий.