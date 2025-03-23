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Военная операция на Украине ,  
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В Запорожской области 11 тыс. человек остались без света из-за обстрела

В Запорожской области 11 тысяч человек остались без света из-за обстрела ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

Более 11 тыс. жителей Запорожской области остались без электричества из-за массированного обстрела подстанции в Пологовском районе, сообщил замглавы региона по внутренней политике Антон Тицкий.

«Без энергоснабжения остались жители Полог, районных сел Инженерное, Франко, Украинское, Пологи, а это более 11 тыс. абонентов», — написал он в своем телеграм-канале.

Тицкий уточнил, что власти также проверят другие населенные пункты. Водоснабжение в результате обстрела нарушено не было. Информация о жертвах среди мирных жителей региона не поступала.

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Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, накануне в Каменке-Днепровской в Запорожской области украинский беспилотник атаковал автомобиль полиции. Тогда пострадала только машина, сотрудники ранены не были.

Запорожская область наряду с Херсонской и республиками Донбасса осенью 2022 года по итогам референдума вошла в состав России. Часть региона, в том числе город Запорожье, остается под контролем Киева. Украина не признает итоги голосования.

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Теги
Запорожская область электричество Военная операция на Украине обстрел
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