В Запорожской области 11 тыс. человек остались без света из-за обстрела
Более 11 тыс. жителей Запорожской области остались без электричества из-за массированного обстрела подстанции в Пологовском районе, сообщил замглавы региона по внутренней политике Антон Тицкий.
«Без энергоснабжения остались жители Полог, районных сел Инженерное, Франко, Украинское, Пологи, а это более 11 тыс. абонентов», — написал он в своем телеграм-канале.
Тицкий уточнил, что власти также проверят другие населенные пункты. Водоснабжение в результате обстрела нарушено не было. Информация о жертвах среди мирных жителей региона не поступала.
Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.
Так, накануне в Каменке-Днепровской в Запорожской области украинский беспилотник атаковал автомобиль полиции. Тогда пострадала только машина, сотрудники ранены не были.
Запорожская область наряду с Херсонской и республиками Донбасса осенью 2022 года по итогам референдума вошла в состав России. Часть региона, в том числе город Запорожье, остается под контролем Киева. Украина не признает итоги голосования.
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