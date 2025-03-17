В Белгородской области мужчина лишился стопы, наступив на «Колокольчик»

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Житель Белгородской области лишился стопы, наступив на мину типа «Колокольчик», сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Ясные Зори <...> бригада скорой доставляет пострадавшего в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией стопы», — написал он в своем телеграм-канале.

Мина типа «Колокольчик» напоминает цоколь от лампочки или сам колокольчик. К ней прицеплена лента. Если задеть ленточку или сам «цоколь», это может привести к детонации заряда.

В приграничных регионах неоднократно происходили случаи ранения или гибели жителей от мин или неразорвавшихся боеприпасов.

Так, 7 марта, в Курской области мужчина задел растяжку и получил ранение шеи, грудной клетки и перелом верхней конечности.