В Белгородской области мужчина лишился стопы, наступив на «Колокольчик»
Житель Белгородской области лишился стопы, наступив на мину типа «Колокольчик», сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Ясные Зори <...> бригада скорой доставляет пострадавшего в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией стопы», — написал он в своем телеграм-канале.
Мина типа «Колокольчик» напоминает цоколь от лампочки или сам колокольчик. К ней прицеплена лента. Если задеть ленточку или сам «цоколь», это может привести к детонации заряда.
В приграничных регионах неоднократно происходили случаи ранения или гибели жителей от мин или неразорвавшихся боеприпасов.
Так, 7 марта, в Курской области мужчина задел растяжку и получил ранение шеи, грудной клетки и перелом верхней конечности.
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