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Политика ,  
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Полиция задержала подозреваемого в поджоге подстанции в Горно-Алтайске

В Горно-Алтайске задержали подозреваемого в поджоге подстанции, сообщили в региональном МВД.

«Задержан подозреваемый в совершении поджога на электроподстанции», — говорится в публикации ведомства.

Как передает телеканал «Вести Эл Алтай», правонарушение совершил студент одного техникумов республиканской столицы. «Сказали мне закупиться бензином, ключами и маслом для поджога», — дал признательные показания молодой человек.

Правоохранители завели дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога. Максимальное наказание по этой части — лишение свободы на срок до десяти лет.

Часть города на Алтае осталась без света из-за поджога подстанции
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По предварительным данным полиции, вечером 20 марта подозреваемый облил горючей смесью релейный шкаф на подстанции № 19 «Горно-Алтайская», из-за этого случился пожар. В результате 56 многоквартирных домов и 1,7 тыс. частных жилых домов, в которых проживают 18,5 тыс. человек, остались без электроэнергии. Также электроснабжения лишились 29 котельных, республиканская больница, дом-интернат «Алтай», школа им. Г.К. Жукова и школа-интернат для детей с нарушением слуха.

Работники дежурной смены оперативно потушили возгорание, им удалось не допустить «тяжелых последствий», сообщил тогда глава региона Андрей Турчак. К 21:40 мск подачу электричества восстановили для большей части города.

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Теги
поджог Горно-Алтайск Горный Алтай МВД задержание пожар на подстанции уголовное дело
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