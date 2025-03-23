Маск на закрытом ужине с Трампом показал «фокус» с вилками и ложками
Куратор департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск на закрытом ужине с президентом США Дональдом Трампом, который прошел в резиденции президента Мар-а-Лаго во Флориде, собрал необычную конструкцию из вилок и двух ложек на мизинце правой руки.
На записи видно, как миллиардер демонстрирует сооружение своей девушке Шивон Зиллис, которая сидела в этот момент по левую руку от миллиардера. Чуть дальше за тем же столом сидел сам Дональд Трамп.
Закрытый ужин в резиденции американского лидера состоялся в начале этой недели. Как ранее сообщил американский журнал Wired, ужин с Трампом обошелся миллиардеру в $1 млн. По данным издания, мероприятие не значилось в официальном графике президента, в отличие от аналогичной встречи, которая прошла 1 марта 2025 года.
Wired также отметил, что бизнесмены могут платить до $5 млн за личные встречи с Трампом в Мар-а-Лаго.
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