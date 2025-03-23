CNN нашел девять неточностей в заявлениях Трампа для прессы

Президент США Дональд Трамп во время пятничного выступления перед журналистами в Овальном кабинете допустил по крайней мере девять ложных утверждений, сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что Трамп завысил число голосов, полученных на президентских выборах в США в 2024 году, заявив о 80 млн, тогда как реальный результат составил 77,3 млн. Также он утверждал, что США направили Украине $350 млрд помощи, хотя реальная сумма, по данным Кильского института, составила около $129 млрд.

Республиканец ошибочно заявил о строительстве нового завода Honda в штате Индиана, хотя компания подтвердила, что лишь модернизирует уже существующие мощности. Президент США утверждал, что сумма торгового дефицита США с Китаем превысила $1 трлн, однако официальные данные говорят о $263 млрд.

Кроме того, как утверждает CNN, Трамп завысил количество мигрантов, якобы прибывших в США при его предшественнике Джо Байдене, назвав цифру 21 млн, тогда как официальная статистика указывает на менее 11 млн человек. Он также заявил, что в стране ежегодно умирает 300 тыс. человек от фентанила (синтетического опиоида), но по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, этот показатель составляет около 52 тыс.

Также Трамп заявил, что во время беспорядков у Капитолия 6 января 2021 года погибла только Эшли Бэббит, однако среди жертв штурма Капитолия значится и офицер полиции Брайан Сикник, отмечает CNN.

По словам президента США, страны НАТО «не платили по счетам» до его президентства, хотя установленный целевой показатель в 2% ВВП был лишь ориентиром, а не обязательным требованием.

Утверждение Трампа о том, что Канада вводит 270% тарифы на американскую молочную продукцию, телеканал также назвал спорным, так как президент не упомянул, что эти пошлины применяются только при повышении квот, установленных в соглашении, подписанном им самим.

Согласно результатам опроса The Washington Post и Ipsos, американцы по-разному оценивают первый месяц президентства Дональда Трампа. В целом 43% респондентов поддерживают его действия, тогда как 48% выступают с критикой.

Среди позитивных аспектов его работы сторонники отмечают миграционные инициативы и планы по сокращению государственных расходов. Оппоненты же выражают обеспокоенность возможным сворачиванием ключевых государственных программ, связанных с деятельностью бизнесмена Илона Маска.

Февральский рейтинг Трампа был выше, чем в момент завершения его первого срока в январе 2021 года (38%), и немного превосходил показатели начала его предыдущего президентства, отмечала The Washington Post.