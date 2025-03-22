«Страна» сообщила о пожаре у ж/д вокзала в украинском Здолбунове

В Ровенской области на северо-западе Украины в городе Здолбунов произошел масштабный пожар в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщает «Страна».

По данным издания, причины возгорания неизвестны. Воздушная тревога в регионе на тот момент объявлена не была.

Железнодорожная станция «Здолбунов» является узловой между Львовской и Юго-Западной железными дорогами.

21 марта в результате ночной атаки в трех районах Одессы произошли сильные пожары. Три человека получили ожоги разной степени тяжести.

Атака привела к перебоям в электроснабжении в Приморском, Пересыпском и Киевском районах. На тушение пожаров были направлены 70 спасателей и 22 единицы техники, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.