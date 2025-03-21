Украинские власти сообщили о сильных пожарах в Одессе

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В трех районах Одессы вспыхнули сильные пожары в результате атаки беспилотников, сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер. По словам мэра Геннадия Труханова, ударам подвергся пригород Одессы.

По информации офиса генпрокурора Украины, ударные беспилотники атаковали город ориентировочно с 22:00 до 23:30 по местному времени, начались «сильные пожары в трех разных местах». В ведомстве сообщили о трех пострадавших, у них диагностированы ожоги разной степени.

По словам Кипера, в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы после атаки нарушено электроснабжение. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в тушении возгораний были задействованы 70 спасателей и 22 единицы пожарной техники.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. 18 марта президент Владимир Путин по итогам переговоров с Дональдом Трампом приказал на 30 дней прекратить удары и по объектам энергетической инфраструктуры Украины.