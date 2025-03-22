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Эрмитаж ответил на сообщения о блогерше, которую не пустили из-за наряда

Эрмитаж: заявившая о недопуске в музей девушка планировала коммерческую съемку

Блогерша, рассказавшая в соцсетях, что ее не пустили в Эрмитаж из-за слишком нарядной одежды, провела фотосессию не просто для личного блога, а «фэшн-съемку с целью рекламы бренда», сообщила пресс-служба музея.

Блогерша Алекса ранее сняла ролик, в котором заявила, что ее не развернули на входе в Эрмитаж, потому что она с подругой пришли «слишком нарядные». Видео набрало более 3,2 млн просмотров. Сама Алекса выложила несколько фото из музея, пишет «Фонтанка».

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Общество
Фото:rosgvardszo / Telegram

«На этой неделе в Эрмитаж пришли две посетительницы, пожелавшие провести фотосессию в залах. Сотрудники музея проинформировали их, что съемка должна быть оплачена дополнительно. Девушки заверили, что это не входит в их планы. После того, как гостьи прошли контроль, они провели не просто фотосессию для личного блога, а фэшн-съемку с целью рекламы бренда. Такие съемки в музее запрещены», — написали в пресс-службе Эрмитажа.

В стенах музея можно организовать фотосессии, но это будет стоить до 10 тыс. руб.

В музее заявили, что поступок блогерши выглядит неинтеллигентно. Однако такой шаг был эффективен для ее продвижения и рекламы бренда, который «не нашел средств на законную рекламу», считают в Эрмитаже.

До этого 22 марта в Эрмитаже мужчина залез на трон Мальтийского ордена конца XVIII века ради селфи и попал в полицию.

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Теги
Государственный Эрмитаж блогеры фотосессия музей
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В Эрмитаже мужчина залез на трон XVIII века ради селфи и попал в полицию
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