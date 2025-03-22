В Эрмитаже мужчина залез на трон XVIII века ради селфи и попал в полицию

Фото: rosgvardszo / Telegram

Росгвардия задержала посетителя Эрмитажа, который сел на трон Мальтийского ордена конца XVIII века, сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне 59-летний мужчина, находясь в одном из залов, зашел за веревочное ограждение и сел на тронное кресло магистра Мальтийского ордена, чтобы сделать селфи.

Фото: rosgvardszo / Telegram

На замечание сотрудницы музея нарушитель порядка отреагировал агрессивно и встал ногами на подножную скамеечку экспоната. Росгвардейцы вывели мужчину из зала и передали полиции.

После инцидента хранитель музея обнаружил микроповреждения на экспонате. «Музейный предмет будет направлен на более тщательную экспертизу», — говорится в сообщении.

До этого Росгвардия задержала посетителя Эрмитажа, который сел на трон в Фельдмаршальском зале. Мужчина также трогал картины, выставленные в Военной галерее 1812 года, «из хулиганских побуждений» пытаясь их сорвать.