В Эрмитаже мужчина залез на трон XVIII века ради селфи и попал в полицию
Росгвардия задержала посетителя Эрмитажа, который сел на трон Мальтийского ордена конца XVIII века, сообщила пресс-служба ведомства.
Накануне 59-летний мужчина, находясь в одном из залов, зашел за веревочное ограждение и сел на тронное кресло магистра Мальтийского ордена, чтобы сделать селфи.
На замечание сотрудницы музея нарушитель порядка отреагировал агрессивно и встал ногами на подножную скамеечку экспоната. Росгвардейцы вывели мужчину из зала и передали полиции.
После инцидента хранитель музея обнаружил микроповреждения на экспонате. «Музейный предмет будет направлен на более тщательную экспертизу», — говорится в сообщении.
До этого Росгвардия задержала посетителя Эрмитажа, который сел на трон в Фельдмаршальском зале. Мужчина также трогал картины, выставленные в Военной галерее 1812 года, «из хулиганских побуждений» пытаясь их сорвать.
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