В России предложили разрешить проезд автомобилей в водоохранных зонах

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В России предложили разрешить проезд автомобилей по временным дорогам в водоохранных зонах России, соответствующий законопроект, внесенный правительством, появился на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

«Законопроект разработан в целях обеспечения возможности использования автотранспортных средств в водоохранных зонах без строительства постоянных дорог на период создания объектов рекреации в целях обеспечения строительно-монтажных работ, доставки необходимого оборудования и инвентаря», — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечают, что законопроект направлен на решение проблем, возникающих при строительстве кемпингов и капсульных гостиниц, в том числе при транспортировке строительных материалов. Если закон примут, автомобили смогут проезжать по временным дорогам на территории водоохранных зон — при условии, что загрязняющие вещества не попадут в воду.

Сегодня в России за передвижение по водоохранной зоне полагается штраф в размере 4,5 тыс. руб. При этом речь идет исключительно о местах без твердого покрытия, по асфальтированным дорогам вблизи рек и озер можно ездить.