 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В России предложили разрешить проезд автомобилей в водоохранных зонах

Правительство России предложило разрешить проезд машин в водоохранных зонах
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В России предложили разрешить проезд автомобилей по временным дорогам в водоохранных зонах России, соответствующий законопроект, внесенный правительством, появился на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

«Законопроект разработан в целях обеспечения возможности использования автотранспортных средств в водоохранных зонах без строительства постоянных дорог на период создания объектов рекреации в целях обеспечения строительно-монтажных работ, доставки необходимого оборудования и инвентаря», — говорится в пояснительной записке.

Около 100 депутатов оспорили конституционность повышения штрафов ПДД
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Авторы инициативы отмечают, что законопроект направлен на решение проблем, возникающих при строительстве кемпингов и капсульных гостиниц, в том числе при транспортировке строительных материалов. Если закон примут, автомобили смогут проезжать по временным дорогам на территории водоохранных зон — при условии, что загрязняющие вещества не попадут в воду.

Сегодня в России за передвижение по водоохранной зоне полагается штраф в размере 4,5 тыс. руб. При этом речь идет исключительно о местах без твердого покрытия, по асфальтированным дорогам вблизи рек и озер можно ездить.

Читайте РБК в Telegram.

Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ

Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео

Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Госдума водоохранная зона водители законы правительство
Материалы по теме
Около 100 депутатов оспорили конституционность повышения штрафов ПДД
Общество
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД
Политика
Власти предложили перераспределить средства от штрафов за нарушение ПДД
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
Эрмитаж ответил на сообщения о блогерше, которую не пустили из-за нарядаОбщество, 22:37
В России предложили разрешить проезд автомобилей в водоохранных зонахОбщество, 22:11
Венгрия назвала условие для снятия вето на прием Украины в ЕСПолитика, 22:00
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 21:40
Форвард «Ванкувера» побил рекорд НХЛ по силовым приемамСпорт, 21:39
Фигурист Кондратюк выиграл турнир по шоу-программамСпорт, 21:25
Ватикан назвал дату выписки папы римского из больницыОбщество, 21:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Литва вслед за Польшей решила укрепить границу противопехотными минамиПолитика, 21:10
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:04
Хоккеист ЦСКА впервые прокомментировал проваленный допинг-тестСпорт, 21:02
Захарова осудила слова посла Канады после визита на Пискаревское кладбищеПолитика, 21:00
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
На 80-м году жизни умер звукорежиссер «Ленфильма» Владимир ПерсовОбщество, 20:22
Глава Минторга США заявил, что за день продал 1000 «золотых виз»Политика, 20:21