Около ста депутатов оспорили конституционность повышения штрафов ПДД

В Конституционный суд (КС) поступил запрос от группы из 97 депутатов Госдумы о конституционности закона, который был принят в декабре 2024 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Речь идет об изменении штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). В частности, с 1 января 2025 года штраф за превышение скорости подняли с ₽500–5000 до ₽750–7500, срок оплаты увеличили с 20 до 30 дней, а скидка была снижена с 50 до 25%.

По мнению обратившихся депутатов, поправки не соответствуют Конституции из-за произвольности их установления. Кроме этого, они приводят позицию Минюста о том, что увеличение санкций не может снизить число правонарушений. Депутаты также опасаются, что подобные меры могут привести к увеличению числа случаев коррупции.

Полномочный представитель правительства в КС Михаил Барщевский рассказал изданию, что резкое снижение числа аварий, о которых говорят депутаты, стало возможным благодаря комплексному подходу, в том числе и увеличение ответственности за нарушение ПДД. По его мнению, юридически закон составлен корректно.

Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон в конце декабря 2024 года. Госдума одобрила поправки 12 декабря, Совет Федерации — 20 декабря.