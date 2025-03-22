На 80-м году жизни умер звукорежиссер «Ленфильма» Владимир Персов

Владимир Персов (Фото: Киностудия «Ленфильм»)

Умер один из старейших звукорежиссеров киностудии «Ленфильм», член Союза кинематографистов Владимир Персов, сообщили в пресс-службе «Ленфильма» со ссылкой на родных мастера.

«Сегодня ночью не стало одного из старейших звукорежиссеров киностудии «Ленфильм», трижды лауреата премии НИКА, заслуженного деятеля искусств России — Владимира Марковича Персова», — говорится в сообщении.

В Союзе кинематографистов добавили, что Персов ушел из жизни в возрасте 79 лет. Причину смерти в пресс-службе не назвали.

Персов начинал свою карьеру в «Ленфильме» в 1969 году механиком по обслуживанию звукотехники, затем вырос в должности до ассистента звукооператора, а его первой самостоятельной работой как звукооператора стала картина «Соперницы» Виктора Садовского.

Персов работал с такими кинорежиссерами, как Александр Сокуров, Светлана Проскурина, Сергей Овчаров. Среди его работ — «Левша», «Миф», «Дни затмения», «Сергей Эйзенштейн. Мексиканская фантазия», «Темная ночь» и другие.

До последних дней Персов преподавал в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения на кафедре звукорежиссуры и продолжал работать в кино.