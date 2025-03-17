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Умер звукорежиссер фильмов Михалкова и Соловьева Валентин Бобровский

Валентин Бобровский
Валентин Бобровский (Фото: Союз кинематографистов РФ / VK)

Звукорежиссер, заслуженный деятель искусств России Валентин Бобровский умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

Бобровский умер 15 марта 2025 года. Причины смерти звукорежиссера в Союзе кинематографистов не назвали. Церемония прощания с ним состоится 19 марта в 10:00 в крематории Хованского кладбища в Москве.

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Валентин Бобровский родился 3 апреля 1936 года в Москве. Одной из первых его работ стал фильм «Раба любви», снятый по сценарию кинорежиссера Никиты Михалкова. Впоследствии их совместный труд продолжился в картинах «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни Обломова», «Родня».

Также в сотрудничестве с кинорежиссером Андреем Кончаловским работал над четырехсерийным фильмом «Сибириада», а с кинорежиссером Сергеем Соловьевым работал над фильмами «Спасатель», «Наследница по прямой», «Чужая белая и рябой».

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